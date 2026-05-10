قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أزمة قصر طنطا أمام ثقافة الشيوخ غدا.. و حازم الجندي يطالب بمقر دائم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والتنمية المحلية، بشأن سرعة إنهاء أزمة قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية وتوفير مقر بديل دائم يليق بتاريخه ودوره الثقافي.

وأكد النائب حازم الجندي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان المصري، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الشاملة، لما لها من دور محوري في التنوير وبناء الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة شهدت في السنوات الأخيرة جهودًا للتطوير وإعادة الهيكلة، إلا أن أداء بعض المسؤولين لا يزال دون المستوى المأمول.

قصر ثقافة طنطا أحد أعرق الصروح الثقافية بمحافظة الغربية

وأوضح الجندي أن قصر ثقافة طنطا، أحد أعرق الصروح الثقافية بمحافظة الغربية وعاصمة الدلتا، قدم على مدار عقود دورًا بارزًا في تخريج المبدعين والمثقفين، إلا أنه يواجه أزمة حقيقية تتمثل في عدم وجود مقر دائم، بعد إخلاء الشقة المستأجرة التي كانت تُقام بها الأنشطة، تنفيذًا لحكم قضائي، دون توفير بديل مناسب، ما يهدد بتوقف الأنشطة الثقافية وحرمان آلاف المواطنين، خاصة الشباب والنشء، من خدمات ثقافية أساسية.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن رفضه القيام بنقل أنشطة القصر إلى مواقع أخرى غير مناسبة أو مقار مؤقتة، معتبرًا أن ذلك لا يليق بتاريخ ومكانة القصر وحق أهالي طنطا في الحصول على الأنشطة الثقافية المتكاملة، مطالبًا بتدخل عاجل من وزير الثقافة لإلغاء أي قرارات من شأنها إغلاق القصر أو تقليص نشاطه.

وطرح الجندي في الاقتراح برغبة عددًا من الحلول، من بينها إعادة تشييد مبنى متكامل بالشراكة بين وزارة الثقافة ومحافظة الغربية، أو استغلال قصر الأميرة فريال الأثري وتحويله إلى قصر ثقافة متكامل، مؤكدًا ضرورة إعلان موقف واضح من الحكومة يضمن تخصيص مقر دائم يليق بقصر ثقافة طنطا ودوره التنويري.

لجنة الثقافة مجلس الشيوخ حازم الجندي قصر ثقافة طنطا مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك في الطريق للقاهرة بعد خسارة ذهاب الكونفدرالية

ريال مدريد

أرقام الكلاسيكو.. ريال مدريد يتفوق تاريخيًا على برشلونة

هانز فليك

صدمة قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانز فليك ومدرب برشلونة يقرر قيادة الفريق

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد