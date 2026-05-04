الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

7 عروض مسرحية مجانية بالإسكندرية بالموسم الجديد لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة
تقى الجيزاوي

يشهد فرع ثقافة الإسكندرية انطلاق 7 عروض مسرحية جديدة لقصور الثقافة، تبدأ اعتبارًا من الجمعة 15 مايو الجاري، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي، وتُقدم مجانًا للجمهور، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

تفاصيل العروض المسرحية الجديدة لقصور الثقافة

وتنطلق الفعاليات مع العرض المسرحي منازل القمر، لشريحة قصر ثقافة الشاطبي، تأليف عبده الحسيني، وإخراج شريف عباس، حيث يرصد معاناة المرأة العربية في ظل الصراعات وويلات الحروب.

العرض المسرحي شق القمر

ويعرض يوم السبت 16 مايو العرض المسرحي شق القمر، لشريحة بيت ثقافة القباري، تأليف سامح عثمان، وإخراج محمد عبد المولى، وتدور أحداثه حول صراع أفراد أسرة على منزل آيل للسقوط، قبل أن تتصاعد الأحداث بعد تدخل قوة خارجية تسيطر عليه.

وفي يوم الأحد 17 مايو، يُعرض غابة الرماد، لشريحة قصر ثقافة الأنفوشي، عن نص "أمير الأراضي البور" للكاتب ماكس فريش، وإخراج محمد عبد القادر، ويقدم معالجة درامية لفكرة العنف العبثي من خلال موظف بنك يتحول إلى قاتل دون دوافع واضحة.

ويستقبل المسرح يوم الاثنين 18 مايو العرض المسرحي طائر، لشريحة بيت ثقافة بولكلي، عن نص محمود جمال الحديني، وإخراج إبراهيم أحمد، وتدور أحداثه حول طفل يولد بلا لسان يواجه صعوبات في التعبير والاندماج داخل المجتمع.

وفي يوم الثلاثاء 19 مايو، يُعرض قد ترى النور، لشريحة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمد السوري عن قصة ليوسف إدريس بعنوان "أكان لابد يا لي لي أن تضيئي النور"، وإخراج أحمد علاء علي، وتدور أحداثه داخل حي شعبي حول صراعات النفس البشرية.

ويوم الأربعاء 20 مايو يُعرض سالب صفر، لشريحة قصر ثقافة مصطفى كامل، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج أشرف علي، ويناقش تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان.

وتنظم العروض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وتُعرض يوميًا في السابعة مساءً، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية.
وتُختتم الفعاليات يوم الخميس 21 مايو بعرض العائد، لفرقة قومية الإسكندرية، عن نص "دوار بحر" للكاتب محمد علي إبراهيم، وإخراج سامح الحضري، حيث يناقش تساؤلات حول العلاقات الإنسانية وإلى أي مدى يمكن أن يضحي الإنسان بصديقه من أجل السلطة.

