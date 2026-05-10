قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق مهرجان نوادي المسرح.. معرض تجربة شخصية بالمنوفية.. وأنشطة متنوعة للأطفال وذوي الهمم

في أجندة فعالياتها هذا الأسبوع، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، تستمر حتى السبت 16 مايو الجاري، بمختلف المحافظات.

وتتنوع الأنشطة ما بين المهرجانات المسرحية، المعارض الفنية، الملتقيات الأدبية، والجولات الثقافية للأطفال، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون والآداب، وتعزيز التواصل الثقافي مع الجمهور.

غدا انطلاق المهرجان الختامي لنوادي المسرح الـ 33

تنطلق غدا الاثنين على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية الشابة.

ويشارك في المهرجان 27 عرضا مسرحيا، تقدم يوميا بالمجان في الخامسة مساء حتى الأحد 24 مايو، على مسرحي السامر وروض الفرج.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضين مسرحيين؛ الأول لفرع ثقافة الجيزة بعنوان "راقصو القبور"، تأليف محمد الشربيني، وإخراج ماهينور طارق، يعقبه عرض "قئ" لفرقة قصر ثقافة السلام، تأليف علي العبادي، وإخراج إبراهيم الصباغ.

ويقام حفل الختام وإعلان التوصيات والنتائج يوم الاثنين 25 مايو على مسرح السامر.

افتتاح معرض "تجربة شخصية" بجامعة المنوفية ضمن "المواجهة والتجوال"

وفي إطار دعم الحركة التشكيلية، تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة في الخامسة مساء غد الاثنين المعرض الفني "تجربة شخصية" بجامعة المنوفية، ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس رؤى وأساليب تشكيلية متعددة، بمشاركة 8 من فناني محافظة المنوفية، ويستمر حتى الجمعة 15 مايو الجاري.

عرض فني لفرقة بني سويف لذوي الهمم بمتحف الحضارة

تقدم فرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، التابعة للهيئة، عرضا فنيا صباح غد الاثنين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمصر القديمة، في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم، ويشمل العرض فقرات مستوحاة من التراث المصري مثل النوبة والصعيد والإسكندرية ومصر القديمة، إلى جانب جولة داخل المتحف للتعرف على مقتنياته وورشة فنية لتنمية المهارات والعمل الجماعي، وتختتم الفعاليات بزيارة متحف النسيج المصري للتعرف على تطور فنونه، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لدمجهم في المجتمع وتعزيز انتمائهم الثقافي.

أنشطة وجولات للأطفال

وتشهد محافظة القاهرة هذا الأسبوع استمرار الجولات الميدانية المجانية، حيث ينظم أتوبيس الفن الجميل صباح غد الاثنين زيارة إلى مجمع الأديان، بمشاركة عدد من أطفال مكتبة المعادي العامة، كما تنظم يوم الخميس 14 مايو زيارة إلى متحف دار الكتب والوثائق لأطفال مركز تنمية ذوي القدرات بالزيتون.

ويشمل الأسبوع عددا من الورش الفنية إلى جانب اللقاءات التثقيفية حول مناسك الحج وفضل العشرة الأوائل من ذي الحجة، وذلك استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بمشاركة نخبة من المتخصصين.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات غدا الاثنين بمحافظة سوهاج، من خلال ورشة فنية ببيت ثقافة طهطا، على أن تتواصل الأنشطة طوال الأسبوع بمحافظات الإسكندرية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد، الجيزة، بني سويف، الدقهلية، مطروح، أسيوط، والمنوفية، وتقدم جميعها بالمجان.

كما تتضمن الأجندة عددا من الورش الفنية والحرفية، إلى جانب اللقاءات التثقيفية والأدبية والأمسيات الشعرية بحضور لفيف من النقاد والأدباء والمفكرين، هذا بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بعيد العمال، وذكرى الموسيقار سيد مكاوي، وعروض الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي.