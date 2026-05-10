أخبار أسوان: إزالة للتعديات وفعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعى وجهود مكثفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

محافظ أسوان يتابع أعمال التخطيط الطريق الصحراوى الغربى

فقد تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للفرع، بشأن تنفيذ أعمال التخطيط ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى إدفو / السباعية ، والتى سيتم إستكمالها تباعاً بطول الطريق من أسوان حتى إدفو فى حارتى الإزدواج بإجمالى 125 كم، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية للمواطنين.



أسوان.. جهود مكثفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

واصلت مديرية العمل بأسوان جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعى بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تنظيم ملتقيات وندوات توعوية تستهدف العاملين بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية داخل المحافظة

جهود متنوعة

فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعى بأسوان

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً ، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة ، مع الإستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التى تساهم فى بناء قدرات المرأة بمختلف المجالات ، وخاصة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

فى أسوان: جهود فرع المجلس القومى للمرأة لدعم التمكين المجتمعي والإقتصادي



أسوان.. إزالة 257 حالة تعد على أراضي الدولة بمساحة 40.347 م2 ضمن الموجة الـ 29

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 29 ، حيث تم إزالة 257 حالة تعدى بمساحة 40 ألفا و 347 م2 ، وذلك منذ انطلاق هذه المرحلة فى 2 مايو وحتى الآن؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها.



