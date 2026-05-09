أسوان.. إزالة 257 حالة تعد على أراضي الدولة بمساحة 40.347 م2 ضمن الموجة الـ 29

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 29 ، حيث تم إزالة 257 حالة تعدى بمساحة 40 ألفا و 347 م2 ، وذلك منذ انطلاق هذه المرحلة فى 2 مايو وحتى الآن؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها.

التنسيق الحكومي والأمني

تأتى الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.

تنوع حالات الإزالة

تنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

الأهداف الاستراتيجية

الحفاظ على حقوق الدولة:

التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وإسترداد الأراضى المستحقة.

فرض هيبة القانون:

تنفيذ قرارات الإزالة الفورية ومنع المخالفات الجديدة.

تحقيق الإنضباط العمرانى:

مواجهة المتغيرات المكانية والتعديات العشوائية.

تعزيز التنسيق المؤسسى:

توحيد جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الإستجابة السريعة.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 29، فى إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها وتحقيق الإنضباط العمرانى وترسيخ سيادة القانون.