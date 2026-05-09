أسوان.. جهود مكثفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

واصلت مديرية العمل بأسوان جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعى بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تنظيم ملتقيات وندوات توعوية تستهدف العاملين بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية داخل المحافظة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتشمل محاور الفعاليات نشر ثقافة السلامة المهنية: تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، بهدف رفع مستوى الوعى لدى العاملين بأهمية تطبيق إجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل ، والتوعية بالتشريعات الحديثة: مناقشة مستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالحقوق والواجبات التى تضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين .

ثقافة السلامة

إلى جانب إدارة الأزمات والطوارئ: إستعراض خطط الطوارئ وآليات تقييم المخاطر داخل بيئة العمل، بما يساهم فى الحد من الحوادث المهنية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة ، والتأهيل الفنى والتدريبى: تقديم محاضرات متخصصة فى مجال السلامة والصحة المهنية ألقاها فارس عبدالعزيز، ومحمود مصطفى، بحضور ممثلى السلامة والصحة المهنية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وبدعم من المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

تم تنفيذ الملتقى من خلال التنسيق بين مديرية العمل والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مع التركيز على تعزيز الوعى المهنى لدى العاملين، وتبادل الخبرات الفنية والتطبيقات العملية الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

وتهدف هذه الجهود إلى المساهمة فى بناء بيئة عمل آمنة وصحية تحقق الحماية للعاملين وترفع كفاءة الأداء المؤسسى، من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودعم خطط التنمية المستدامة التى تشهدها محافظة أسوان فى مختلف القطاعات.