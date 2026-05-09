محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال التخطيط الطريق الصحراوى الغربى

محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للفرع، بشأن تنفيذ أعمال التخطيط ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى إدفو / السباعية ، والتى سيتم إستكمالها تباعاً بطول الطريق من أسوان حتى إدفو فى حارتى الإزدواج بإجمالى 125 كم، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية للمواطنين.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنفيذ هذه الأعمال يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل المصرية بقيادة كامل الوزير، تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بالإرتقاء بالبنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع كفاءة المحاور الحيوية التى تخدم حركة المواطنين والنقل والتجارة والسياحة داخل محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

أهداف أعمال التطوير والتخطيط تشمل تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق ، وتنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث على الطريق الصحراوى الغربى ، ورفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتسهيل حركة النقل الثقيل والأتوبيسات والسيارات بين أسوان وإدفو ، ودعم حركة التنمية والإستثمار والسياحة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن أعمال التخطيط تأتى ضمن خطة متكاملة تشمل رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، مع الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية الحديثة، بما يسهم فى تحسين الرؤية البصرية لقائدى المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، خاصة على الطرق السريعة التى تشهد كثافات وحركة مستمرة على مدار اليوم.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق يجسد رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى تضع تطوير البنية التحتية فى مقدمة أولوياتها، بإعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسوان أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى، بما ساهم فى تعزيز الترابط بين المحافظات، ودعم خطط التنمية العمرانية والإقتصادية، وخلق بيئة آمنة ومحفزة للإستثمار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن الأسوانى ومستوى الخدمات المقدمة له.

وتؤكد أعمال تطوير وتخطيط الطريق الصحراوى الغربى إستمرار جهود الدولة بالتعاون بين محافظة أسوان ووزارة النقل لتنفيذ مشروعات بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير، بما يسهم فى تحقيق السلامة المرورية ودعم خطط التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.

