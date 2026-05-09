أخبار أسوان | مشروع لتطوير منطقة الطابية.. نماذج استرشادية لطلاب إعدادي الدمج

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 8/5/2026 أحداث متنوعة .

ضمن رؤية أسوان 2040، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشروع التطوير الشامل للمنطقة المحيطة بمسجد بدر بالطابية، والذى يستهدف إعادة إحياء الموقع التاريخى برؤية حضارية متكاملة، تنفذها شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، بما يعكس القيمة المعمارية والتاريخية للمسجد ويعيد تقديمه بصورة معاصرة تليق بمكانته الفريدة.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن التواجد الميدانى والتلاحم المباشر بالمواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية ، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع أهالى المحافظة تساهم فى التعرف عن قرب على مطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم ، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.



أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان، عن إتاحة نموذجين استرشاديين (لطلاب الدمج) لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي – الفصل الدراسي الثاني 2026.



جهود متنوعة

قامت مديرية التموين بتكثيف جهودها الرقابية بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية والمجمعات الإستهلاكية.



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى السيل للمشاة بمزلقان السيل، والذى وصلت نسبة تنفيذه إلى 50 %، حيث يتبقى تنفيذ الهيكل الحديدى الممتد أعلى شريط السكة الحديد وصولاً إلى المنازل بالناحية الشرقية، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة .



رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تواجد عدد من السيارات المحملة ببراميل مخصصة لتعبئة الوقود، تضم 2 سيارة نقل ثقيل "شاسيه" وسيارة ربع نقل، حيث تبين استخدامها فى أعمال تهريب وممارسات غير مشروعة.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع الحيوية، حيث تفقد سوق السيل؛ لمتابعة مستوى الانضباط ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين داخل السوق.



