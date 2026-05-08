محافظ أسوان: التواجد الميداني والتلاحم المباشر بالمواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن التواجد الميدانى والتلاحم المباشر بالمواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية ، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع أهالى المحافظة تساهم فى التعرف عن قرب على مطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم ، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن الجهاز التنفيذى يسعى بشكل دائم إلى تعزيز جسور الثقة مع المواطنين من خلال سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع المشكلات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتعكس مشاركة محافظ أسوان فى صلاة الجمعة ولقائه المباشر بالمواطنين نهجاً يقوم على التواجد الميدانى وتعزيز التواصل المجتمعى ، بما يدعم قيم التراحم والتكافل ، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى بالمحافظة.

جهود متنوعة

وأدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بمنطقة الطابية ، وسط حضور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

جاءت خطبة الجمعة، التي ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز، تحت عنوان " دعوة الإسلام إلى التراحم " ، حيث تناولت القيم الإنسانية النبيلة التى يدعو إليها الدين الإسلامى، وفى مقدمتها الرحمة والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع بما يسهم فى ترسيخ الاستقرار المجتمعى وتعزيز الروابط الإنسانية بين المواطنين .