عمرو أديب يشكو خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار ناخذ خدمة طبيعية

عبر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من سوء جودة خدمات الاتصالات والانترنت في مصر ،منتقدًا سوء الخدمة رغم زيادة الأسعار الأخيرة.

وقال عمرو أديب عبر منصة اكس :"جايز أنا عندي مشكلة.. بس اليوم كله الاتصالات صعبة عادي وفيس تايم وحمام زاجل.. طيب زودنا الأسعار ناخد خدمة طبيعية حتى اللى هو القدره على الاتصال والكلام في مكالمة تستمر شوية دون انقطاع أو إنك تحاول الاتصال 10 مرات علشان تلقط مرة.. فكرتونى بأيام ما كنا نقعد جنب عدة التليفون نستنى الحرارة.. شيء غريب بجد".



وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، على مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية ومسار المفاوضات.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هي الناس نسيت موضوع إيران وكل يوم الحاج أبو حنان يصحى الصبح يقول هضرب ".



وتابع عمرو اديب:" كل يوم ترامب يقول انه هيعمل إجراء عسكري ضد غيران وقال إنه خلص على 70 % من إيران وهيكمل على الـ30 % ".