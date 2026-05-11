عمرو أديب : هي الناس نسيت موضوع إيران وكل يوم الحاج أبو حنان يصحى يقول هضرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية ومسار المفاوضات.
وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هي الناس نسيت موضوع إيران وكل يوم الحاج أبو حنان يصحى الصبح يقول هضرب ".
وتابع عمرو اديب:" كل يوم ترامب يقول انه هيعمل إجراء عسكري ضد غيران وقال إنه خلص على 70 % من إيران وهيكمل على الـ30 % ".
وأكمل عمرو اديب:" لا مفاوضات بتخلص ولا حرب بتكمل تاني ولا شيء يحدث في ملف الحرب الإيرانية الأمريكية ".
ولفت عمرو أديب :" ترامب مش عجبه الرد الإيراني على المقترح الإيراني وإيه العنطزة اللي فيها إيران دي ".