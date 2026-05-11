عمرو أديب: لو صاحب المعاش بيقبض 5 آلاف جنيه وبياخد دوا ولا يعملوا معاه حاجة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قيم المعاشات الحالية لا تتناسب مع الأعباء المعيشية والاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والدواء.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المعاش الذي يبلغ نحو 1755 جنيهًا «لا يكفي أي شيء»، مشيرًا إلى أن حتى من يحصل على 5 آلاف جنيه كمعاش قد لا يتمكن من تغطية نفقات العلاج والاحتياجات اليومية.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يجب أن يحصلوا على مستوى معيشة يضمن لهم «الكرامة والاكتفاء»، مطالبًا بضرورة النظر إلى أوضاعهم الاقتصادية والصحية بصورة أكثر شمولًا، في ظل الظروف المعيشية الحالية.