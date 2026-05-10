عمرو أديب: الرئيس الفرنسي كان بيجري في الإسكندرية وسط الناس.. واتقال إنه أكل فول وطعمية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسكندرية شهدت نشاطًا لافتًا، حيث شارك في جولة جري صباحية وسط أجواء المدينة، وبحضور عدد من المواطنين، في مشهد عكس الطابع الحيوي للشارع المصري.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “الرئيس الفرنسي كان بيجري في الاسكندرية وسط الناس في الشارع المصري، ومشاهد التوكتوك والتاكسي الأصفر، واتقال إنه أكل كبدة اسكندراني وفول وطعمية”.

ولفت مقدم برنامج “الحكاية”، إلى أن الرئيس السيسي تجمعه علاقات وثيقة مع الرئيس الفرنسي، وهو ما ظهر في هذه الزيارة.