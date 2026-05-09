توك شو| عمرو أديب تحب دا يحصل في عزاء أمك ..وبكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود

بردًا وسلامًا على قلبك.. رسالة حسام موافي لكل أم فقدت ابنها

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة مؤثرة لكل أم فقدت ابنها، مؤكّدًا أن الصبر على الفقد عبادة عظيمة، وأن رحمة الله أوسع من أن تُقاس بمصائب الدنيا. جاء ذلك خلال برنامجه “ربي زدني علمًا” المذاع على قناة صدى البلد.

ألم فقد الأبناء

وأشار موافي إلى تلقيه رسائل من أمهات يعانين ألم فقد الأبناء، موضحًا أن التساؤل عن “الحكمة من وفاة الشباب” أمر خطير، مستشهدًا بالآية الكريمة: “الله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون

تعليق غير متوقع من ياسمين عز على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

علقت الإعلامية ياسمين عز، على خبر انفصال الفنان والمطرب أحمد سعد من زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني، مشيرة إلى أن هذا الخبر جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن أحمد سعد أعلن انفصاله عن زوجته والتي كانت تعمل معه مديره لأعماله بشكل غير متوقع وبعد أن طلقها ثلاث مرات قبل ذلك

أندريه زكي : تطور تشريعي ومجتمعي بمصر يعزز استقرار أوضاع المسيحيين

أشاد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بالتطورات التشريعية والمؤسسية من بينها قانون بناء الكنائس، والتقدم في قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ مجانية لبناء الكنائس في المدن الجديدة، وهو ما اعتبره خطوات عملية عززت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المجتمعية في مصر تشهد مظاهر إيجابية واضحة، تظهر في التفاعل خلال الأعياد والمناسبات، وكذلك في مشاركة مؤسسات الدولة في الاحتفالات الدينية المختلفة.

مصطفى بكري: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد وحدة مصر والخليج العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات تعكس موقف مصر الثابت في عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن دول الخليج العربي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مصر قادرة التحرك في التوقيت المناسب

وأشار بكري، خلال تصريحاته ببرنامج حقائق وأسرار، إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس وتؤكد قدرة مصر على التحرك في التوقيت المناسب لحماية أمنها القومي وأمن أشقائها في المنطقة، مضيفًا أن أي خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة تحظى بدعم الدولة المصرية الكامل.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان هاجمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، محاولين التشكيك في جهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

مصر حريصة على عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن زيارة السيسي تؤكد حرص مصر على عدم ترك أشقائها في أصعب الظروف، مشددًا على أن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

تحذيرات قانونية من مشروع الأحوال الشخصية الجديد.. رئيسة محكمة أسرة سابقة تكشف مواد «مثيرة للجدل»

حذّرت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة السابق من وجود بعض المواد المقترحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أنها قد تثير إشكاليات قانونية ودستورية، فضلًا عن احتمالية تسببها في صور من التمييز غير المبرر بين الزوجين إذا لم تتم إعادة صياغتها بشكل دقيق وواضح.

تشريع ينظم شؤون الأسرة

وقالت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أي تشريع ينظم شؤون الأسرة يجب أن يقوم على تحقيق التوازن الكامل بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، بما يضمن العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

«ملحق عقد الزواج» يثير الجدل.. هايدي الفضالي: الفكرة جيدة لكن آليات التنفيذ غامضة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي أن مقترح “ملحق عقد الزواج” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أثار حالة واسعة من الجدل، بين مؤيدين يرونه خطوة تشريعية متقدمة لتنظيم الحياة الأسرية، وآخرين يعتبرونه بابًا جديدًا لتعقيد العلاقات الزوجية وزيادة النزاعات أمام محاكم الأسرة.

الحقوق والواجبات بين الزوجين

وقالت الفضالي، خلال تصريحاتها ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن فكرة الملحق قد تكون إيجابية إذا جرى استخدامها بصورة صحيحة، خاصة في حال تضمينه بنودًا واضحة تنظم الحقوق والواجبات بين الزوجين وتضع حلولًا مس

تحب دا يحصل في عزاء أمك .. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لهؤلاء في جنازة هاني شاكر

قال الإعلامي عمرو أديب، حضر حشد من الشخصيات العامة والفنانين لعزاء الفنان الراحل هاني شاكر.. الراجل كانت سيرته طيبة ومفتكرش أنه زعل حد وكان أمير ومافيش شك كلنا زعلنا وعمر مكتوب.. الجنازة والعزاء لهم جلل".

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"في ناس رايحة العزاء لهدف آخر في ناس تيجي تميل عليك وتطلب خدمة أو صورة.. طب انت جاي ليه وانت مين

لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود

هاجم الإعلامي مصطفى بكري جماعة الإخوان بسبب حملات السخرية التي طالت حتى الفنان الراحل هاني شاكر، واصفًا تصرفهم بأنه تجاوز للمعايير الإنسانية والأخلاقية: “الجماعة لا دين لها ولا عقيدة ولا أخلاق”.

القوات المصرية في الخليج: دفاع وليس قتال

وأكد بكري أن وجود القوات المصرية في الخليج ليس استعراضًا للقوة< بل رسالة واضحة بأن مصر لا تترك حلفائها وقت الأزمات.