تحب دا يحصل في عزاء أمك .. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لهؤلاء في جنازة هاني شاكر

قال الإعلامي عمرو أديب، حضر حشد من الشخصيات العامة والفنانين لعزاء الفنان الراحل هاني شاكر.. الراجل كانت سيرته طيبة ومفتكرش أنه زعل حد وكان أمير ومافيش شك كلنا زعلنا وعمر مكتوب.. الجنازة والعزاء لهم جلل".

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"في ناس رايحة العزاء لهدف آخر في ناس تيجي تميل عليك وتطلب خدمة أو صورة.. طب انت جاي ليه وانت مين".

وتابع عمرو أديب ، أن :"كان في وزير في عزاء هاني شاكر وناس طلبت منه ورقة يمضي عليها طب ازاي واحنا شعب عنده اصول.. انت تحب ده يحصل في عزاء امك او أبوك واحنا بلد الاخلاق".