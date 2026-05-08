عمرو أديب محذراً : اللي اتلسع من كورونا ينفخ في هانتا

علق الإعلامي عمرو أديب، على انتشار بعض الحالات المصابة بفيروس هانتا، مشيرا إلى أن هذا الفيروس أخذ في الانتشار خلال الفترة الأخيرة ويجب الحذر منه.





واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"يا قاعدين يكفينا شر اللي جايين.. واللي اتلسع من كورونا ينفخ في هانتا.. وزارة الصحة خرجت ببيان بخصوص هذا الفيروس.. وكان في مركب في النيل ظهر فيها الفيروس ده".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"اللي شوفنا من كورونا يخلينا نحذر من هذا الفيروس اللي بدا الانتشار وربنا يستر، وهذا الفيروس بدأ في مركب الظهور".

