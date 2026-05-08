محافظات

صحة بني سويف : الكشف على 1121حالة وتقديم 3200 خدمة لأهالي قرية الكُنيّسة بالفشن

بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية الكُنيّسة بمركز الفشن ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

جاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث تم تنظيم القافلة على مدار يومي 6 و7 مايو الجاري، من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة،مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1121 مريضًا، مع صرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 78تحليل دم 39 تحليل طفيليات، و7حالات أشعة عادية، وتحويل حالة لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 65حالة موجات فوق صوتية

كما تضمنت القافلة تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة منها الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي سياق متصل، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 270 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 3274خدمة، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

اختبار د. م جديد يكتشف سرطان البنكرياس الصامت بدقة 97%.. أمل لإنقاذ المرضى مبكرًا

تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا

