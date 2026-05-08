خالد أرغنتش يشيد بإصرار بيرغوزار كوريل بعد خسارتها 20 كيلوجرامًا

تحدث النجم التركي عن التحول اللافت الذي ظهرت به زوجته النجمة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحت في خسارة نحو 20 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر فقط، مؤكدًا أن ما حققته جاء نتيجة التزام كبير وإرادة قوية.

وجاءت تصريحات أرغنتش على هامش حضوره حفل في تركيا ، حيث عبّر عن إعجابه بالانضباط الذي اتبعته زوجته للوصول إلى هذا التغيير الملحوظ في مظهرها، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على ممارسة الرياضة بشكل منتظم إلى جانب نظام غذائي دقيق.

وقال النجم التركي إن بيرغوزار لم تعتمد على حلول سريعة أو مؤقتة، بل خاضت رحلة حقيقية مليئة بالالتزام والعمل المتواصل، مضيفًا أن هذه الصفات تعكس شخصيتها المعروفة بالإصرار والعزيمة، موضحًا: “لقد خسرت وزنها بعرق جبينها، مارست الرياضة والتزمت بنظام غذائي مضبوط.. بيرغوزار هكذا دائمًا، إذا وضعت شيئًا في رأسها فإنها تذهب به حتى النهاية”.

وخلال الأشهر الماضية، لفتت بيرغوزار كوريل الأنظار بإطلالاتها الجديدة وصورها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا التغيير واضحًا على ملامحها وقوامها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين الذين أشادوا بإصرارها وقدرتها على استعادة رشاقتها خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وفي سياق آخر، تحدث خالد أرغنتش عن تعاونه الفني الجديد مع النجمة التركية ، بعد سنوات طويلة من النجاح الكبير الذي جمعهما في مسلسل ، مؤكدًا أن العودة للعمل معها مجددًا شكّلت تجربة مميزة بالنسبة له.

وأوضح أرغنتش أن اللقاء الفني الجديد بينهما يحمل الكثير من الحنين، خاصة بعد الشعبية الواسعة التي حققها الثنائي خلال مشاركتهما في “حريم السلطان”، مشيرًا إلى أن العمل مع مريم أوزرلي مجددًا أعاد أجواء التعاون الناجح بينهما، وقال: “كان من الجميل العمل مع مريم مرة أخرى”.

ويجتمع النجمان حاليًا في فيلم جديد يحمل عنوان ، وهو من كتابة وإخراج ، ويُنتظر أن يشكل واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية التركية المقبلة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطلاه داخل تركيا وخارجها.

وتدور أحداث الفيلم في جزيرة ، حيث يروي قصة شخصين ينتميان إلى عالمين مختلفين، تجمعهما الصدفة في لحظة غير متوقعة، لتبدأ بينهما رحلة إنسانية مليئة بالمواجهات الداخلية واستعادة الذكريات، في إطار درامي يعيد طرح فكرة الفرص الثانية وتأثير الماضي على الحاضر.

ويترقب جمهور خالد أرغنتش ومريم أوزرلي هذا التعاون الجديد باهتمام كبير، خاصة أنه يأتي بعد سنوات من النجاح الجماهيري الذي حققاه معًا، ما يرفع سقف التوقعات حول العمل الجديد وإمكانية تكرار الكيمياء الفنية التي جمعت بينهما سابقًا.