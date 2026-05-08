من قلب سانت كاترين .. قافلة طبية تفتح أبواب الرعاية بالوادي المقدس | صور





نظّمت الدكتورة نرمين بهجت، مدير مستشفى سانت كاترين، قافلة طبية شاملة، وذلك بتوجيهات من اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وتعليمات الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور هاني العزبي، نائب مدير الفرع؛ لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات والتوعية الصحية لأهالي مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، بالمسجد المقدس.

وضمّت القافلة فريقًا طبيًا متكاملًا من مستشفى سانت كاترين، شمل الدكتور أحمد منصور، المدير الطبي بالمستشفى وطبيب الرعاية المركزة، والدكتور فرحان صلاح، أخصائي العظام، والدكتور فتحي البرلسي، أخصائي الأطفال، وعميد طبيب أحمد محمد عبد الستار، أخصائي الجراحة، والدكتور محمد حسن الشافعي، أخصائي الباطنة، والدكتور معتز الجابري، أخصائي الأسنان.

وشملت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي على المرضى في مختلف التخصصات، إلى جانب قياس ضغط الدم ونسبة السكر، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية المتعلقة ببعض الحالات المرضية، ومنها الطهارة، والشرخ الشرجي، والبواسير، والفتق، ومشكلات العظام، وطرق الوقاية منها والتعامل معها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية المستمرة لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي الوديان والتجمعات البدوية والمدن بمحافظة جنوب سيناء، والعمل على وصول الخدمة الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وتهدف القافلة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للأهالي، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية أو جراحية، ضمن خطة دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.