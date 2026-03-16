إفطار رمضاني يجمع 1000 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في طور سيناء

نظّمت إدارة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة جنوب سيناء، برئاسة سماح زكي، مدير الإدارة، حفل إفطار جماعي لعدد 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي نحو 1000 فرد، تحت شعار «بعودة الأيام»، بمنطقة مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، برعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وشهد الحفل حضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب علي حمادة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يأتي تنظيم هذا الإفطار في إطار اهتمام محافظ جنوب سيناء بدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأيتام وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية المسجلة بإدارة حقوق الإنسان كمستحقين للدعم والرعاية.

وأكدت سماح زكي، مدير إدارة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، أن تنظيم هذا الحفل يسهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز شعورهم بالانتماء إلى مجتمعهم، ويحفّزهم على مواصلة العطاء والاهتمام بأسرهم ورعايتها على النحو الأمثل.

وأضافت أن الحفل تضمن عددًا من الفقرات الترفيهية المخصصة للأطفال، شملت عروض مسرح العرائس والبلياتشو والأكروبات ومسكات العرائس، فضلًا عن توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم عدد من السلع الغذائية للأسر المشاركة.

وأشارت إلى أن تنظيم الحفل جاء بمشاركة عدد من المديريات الخدمية والشركاء، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بالعمل المجتمعي، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية . وتحقيق التكافل بين مختلف فئات المجتمع.