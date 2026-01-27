قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز اخبار جنوب سيناء.. العناية الإلهية تنقذ ركاب أتوبيس بطريق شرم الشيخ واحتراق مقطورة و اختناق طفل في حريق شقة بطور سيناء

الحريق علي الطريق
الحريق علي الطريق

شهدت جنوب سيناء أحداثا وفعاليات عديدة خلال 24 ساعة الماضية أبرزها نجاة ركاب حافلة افريكانو اليوم واحتراق جميع الحقائب كما احترقت مقطورة بطريق شرم الشيخ كما احترقت شقة بحي الأوقاف بطور سيناء مما أسفر عن اختناق طفل.

واليكم تفصيل الاخبار

أنقذت العناية الإلهية جميع ركاب أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة افريكانو ، بعد اندلاع حريق مفاجئ به أثناء سيره على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ»، وذلك قبل الوصول إلى  كمين رأس محمد ب10 كيلومترات.

وتبين أنه أثناء الرحلة القادمة من مدينة المنصورة الى شرم الشيخ فوجئ الركاب بتصاعد ألسنة اللهب من الأتوبيس، ما دفع السائق إلى التوقف الفوري على جانب الطريق، وإنزال جميع الركاب بسرعة، حفاظًا على سلامتهم، دون وقوع أي إصابات وامتدت النيران إلى شنط الركاب .

وعلى الفور، تلقت قوات تأمين الطريق إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان أن جميع الركاب تم إنقاذهم بسلام، فيما أسفر الحريق عن احتراق الأمتعة والحقائب.

.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن الأوقاف بمدينة طور سيناء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وفوجئ سكان حي الأوقاف بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية. وتلقى مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي، وأسفر عن إصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان.

وعلى الفور، انتقل مسؤولو مدينة طور سيناء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية، حيث نجحت القوات في محاصرة الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

ورجّحت مصادر مسؤولة أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.

جنوب سيناء حريق الطريق إنقاذ نجاة

