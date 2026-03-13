بحضور المحافظ.. أوقاف شمال سيناء تكرم حفظة القرآن الكريم

شهد اللواء الدكتور خالد مجاور – محافظ شمال سيناء، و الشيخ محمود مرزوق – مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، احتفالية قرآنية لتكريم الفائزين في عدد من المسابقات القرآنية، والتي نظمتها مديرية أوقاف شمال سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.

جاءت الاحتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، من بينهم اللواء عاصم سعدون – نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن – سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل رضوان – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور عادل السايس – مدير عام المنطقة الأزهرية، والأستاذ حمزة رضوان – وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال كلمته، أعرب محافظ شمال سيناء عن تقديره واعتزازه بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن تكريمهم يمثل رسالة تقدير لكل من يحمل كتاب الله في صدره، ويعكس المكانة العظيمة للقرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس النشء والشباب.

من جانبه، أكد الشيخ محمود مرزوق – مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن تنظيم هذه المسابقات يأتي في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشجيع الأجيال الجديدة على التمسك بكتاب الله حفظًا وفهمًا وتدبرًا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ متمسك بقيمه الدينية والوطنية.

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم الفائزين، حيث قام محافظ شمال سيناء ومدير مديرية أوقاف شمال سيناء بتسليمهم جوائز مالية وشهادات تقدير؛ تقديرًا لجهودهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم، في أجواء احتفالية عكست الاهتمام الكبير برعاية حفظة كتاب الله وتشجيعهم.