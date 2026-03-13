تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد، مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة في الوقت الحالي ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

وأضاف أن الفنان هاني شاكر في طريقه إلى التعافي، مشيرًا إلى أنه وصل مساء أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس على متن طائرة خاصة لاستكمال رحلة العلاج هناك.

وتابع طارق مرتضى أن الأزمة الصحية بدأت بعد تعرض هاني شاكر لنزيف مفاجئ، مما استدعى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعملية جراحية في القولون، لافتًا إلى أن حالته الصحية الآن تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد التدخل الطبي.