العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو

البهى عمرو

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد، مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة في الوقت الحالي ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

وأضاف أن الفنان هاني شاكر في طريقه إلى التعافي، مشيرًا إلى أنه وصل مساء أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس على متن طائرة خاصة لاستكمال رحلة العلاج هناك.

وتابع طارق مرتضى أن الأزمة الصحية بدأت بعد تعرض هاني شاكر لنزيف مفاجئ، مما استدعى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعملية جراحية في القولون، لافتًا إلى أن حالته الصحية الآن تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد التدخل الطبي.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. باسم الله الأعظم تفتح لك الأبواب المغلقة

المهندس هاني ضاحي وسط أنصاره ومؤيديه

50 صورة من انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يدشن أواني مذبح جديدة ويلتقي المكرسات والشعب بالدير

صندوق الادمان

منتجات المتعافيات من الإدمان تزين معرض صندوق الإدمان بالأمم المتحدة

بالصور

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

