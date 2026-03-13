هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج

أعلنت الإعلامية مي العيدان وصول هاني شاكر إلى باريس بصحبة زوجته، نهلة، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة.

وكتبت العيدان عبر حسابها الشخصي فيسبوك: “الفنان الكبير هاني شاكر بخير ولله الحمد وهو حاليا وصل إلى باريس بالسلامة بصحبة زوجته السيدة نهلة على متن طيارة خاصة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة هناك ولا يوجد أي صحة للأخبار الكاذبة والاشاعات”.

وأضافت: “والخطأ ليس من الصفحات الوهمية والتي تدعي انتسابها للفن بل الخطأ بالدرجة الأولى يأتي على رجل الأعمال الكبير محسن جابر الذي كان للأسف مصدر لتغذية تلك الشائعة السوداء التي تلقفتها صفحات السوء لكسب المشاهدات على حساب فنان كبير بحجم هاني شاكر الذي يمتلك قاعدة فنية كبيرة ومحبين داخل وخارج المجال الفني”.

وتابعت: “كيف لرجل اعمال متخصص مثل محسن جابر وبمهنيته العاليه بهذا المجال ان يروج لمثل تلك الشائعات التي تضر المريض اكثر من الدعاء”.