بسبب وعكته الصحية.. إلغاء حفل هاني شاكر في تياترو أركان

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان هاني شاكر، المرتقب في تياترو أركان يوم الخميس 2 أبريل، إلغاء الحفل بسبب وعكة الفنان الصحية.

وكتبت الشركة عبر “إنستجرام”: «نأسف للإعلان عن إلغاء حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بتاريخ الخميس ٢ أبريل، وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع.. وسيتم استرجاع قيمة التذاكر بالكامل. نشكر تفهّمكم».

حالة هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تفاصيل سفر الفنان هاني شاكر للخارج لاستكمال علاجه.

وقالت نادية مصطفى: “ردًا على ما تم تداوله من شائعات حول سفر الفنان الكبير هانى شاكر إلى الخارج بسبب فشل الأطباء فى علاجه داخل مصر، تواصلت معى السيدة زوجته أختى الغالية التى نفت هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وأكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون يُعد بمثابة معجزة طبية نظرًا لخطورة الحالة التى كان يمر بها، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ولكل الأطباء القائمين على علاجه، ولكل العاملين بالمستشفى على ما بذلوه من جهد ورعاية فائقة”.

وأضافت: “وخصّت بالشكر الدكتور عادل طلعت لما قدمه من اهتمام ورعاية ومساندة نفسية لها وأسرتها، وخصت بالشكر الدكتور عبد الرحمن لطفى الذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة: الدكتور حسام غنيم، والدكتور رائف حسنى، وفريق الأطباء بوحدة الرعاية المركزة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد طاهر".

وتابعت: “كما أكدت أن قرار السفر إلى الخارج لا علاقة له بما يُشاع، وإنما يأتى فقط لاستكمال مرحلة الاستشفاء والعلاج والنقاهة، بعد تحسن حالته الصحية بفضل الله ثم بجهود الأطباء فى مصر”.