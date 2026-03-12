قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي

ارتفعت حصيلة الإيرادات غير الضريبية التي تلقتها الموازنة العامة في صورة منح إلى 8.456 مليار جنيه بزيادة كسرت حاجز الـ 5مليارات جنيه على أساس سنوي وذلك في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري.

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية  اطلع “صدي البلد ” على نسخة منه، والذي تضمن وصول إجمالي حصيلة الإيرادات غير الضريبية في أول 7 شهور من بداية السنة المالية الحالية إلي 369.201 مليار جنيه بزيادة تبلغ 180.75 مليار جنيه على أساس سنوي وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

أوضح التقرير أن حصيلة المنح التي تلقتها الموازنة العامة من حكومات أجنبية انخفضت إلى 123 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقارنة بـ 370 مليون جنيه تم الحصول عليها في نفس المدة من العام المالي السابق.

بينما بلغت المنح التي تلقتها الحكومة من المنظمات الدولية نحو 478 مليون جنيه بعد أن كانت 350 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي السابق .

وصل حجم المنح التي تلقتها الموازنة من جهات حكومية نحو 7.854 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 3.044 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

