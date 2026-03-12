قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
محافظات

جلسة كهرباء تنهي حياة سيدة في سوهاج.. وطفلها الصغير شاهد على مأساة لن تنسى

الراحلة وصغيرها
الراحلة وصغيرها
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة عقب خضوعها لجلسة علاج بالكهرباء داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، لتترك خلفها طفلًا صغيرًا لم يتجاوز عمره العامين، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والجدل حول ملابسات الحادث.

كانت السيدة "جيسكا عياد" تعاني من بعض الأعراض المتعلقة بالجهاز العصبي، حيث كانت تتردد على أحد أطباء المخ والأعصاب بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

ماذا حدث؟

وبحسب ما أفاد به مقربون من الأسرة، فقد وصف الطبيب المعالج لها عددًا من الأدوية، إلا أنها شعرت بكثرتها وطلبت تقليلها، الأمر الذي دفع الطبيب إلى اقتراح تحويلها إلى مركز طبي خاص لإجراء جلسة علاج بالكهرباء، على أن تكون جلسة بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وبالفعل، توجهت السيدة برفقة زوجها وطفلها الصغير إلى المركز الطبي المشار إليه، حيث أكد الطبيب المعالج للزوج أن الجلسة إجراء بسيط ولن تتجاوز مدتها 15 دقيقة، وطلب منه الانتظار خارج الغرفة لحين الانتهاء من الجلسة.

جلس الزوج خارج غرفة العلاج في حالة ترقب وقلق، إلا أن الوقت بدأ يمر دون أن تخرج زوجته كما كان متوقعًا، إذ تجاوزت مدة الجلسة الساعة كاملة؛ ما أثار حالة من التوتر والقلق لديه، قبل أن يفاجأ بدخول الطاقم الطبي في حالة ارتباك واضح.

وعندما تمكن الزوج من الدخول إلى الغرفة، وجد زوجته في حالة صحية حرجة وتعاني من تشنجات شديدة، الأمر الذي استدعى نقلها على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم إدخالها إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها.

وبحسب مصادر طبية، فقد ظلت السيدة في حالة غيبوبة تامة استمرت لمدة 62 يومًا داخل المستشفى، بينما بذل الأطباء جهودًا مكثفة لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة في النهاية متأثرة بالمضاعفات التي تعرضت لها عقب الجلسة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن الشديد بين أهالي سوهاج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول صورة السيدة الراحلة برفقة طفلها الصغير، الذي أصبح دوم والدته في عمر مبكر.

من جانبه، اتهم زوج السيدة المركز الطبي الخاص بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن زوجته دخلت لإجراء جلسة بسيطة، لكنها خرجت في حالة حرجة أدت إلى دخولها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاتها، مطالبًا بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال طبي وراء الحادث من عدمه.

