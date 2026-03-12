قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

549.7 مليون جنيه موازنة التمثيل التجاري لتعزيز الترويج للصادرات المصرية عالميا

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن جهاز التمثيل التجاري المصري يمثل الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تمثيل المصالح الاقتصادية للدولة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجهاز يُعد من أهم الآليات الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة من حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال، بما عزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأشار زكي إلى أن الدولة خصصت موازنة لجهاز التمثيل التجاري تقدر بنحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الصادرات المصرية والتوسع في فتح أسواق خارجية جديدة.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل من خلال شبكة من المكاتب التجارية المنتشرة في عشرات الدول حول العالم، والتي تضطلع بدور مهم في الترويج للمنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وكان الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد عقد اجتماعًا مؤخرًا مع الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، لبحث آليات تطوير عمل الجهاز ومكاتبه الخارجية، حيث تم استعراض خطط عمل المكاتب التجارية في ضوء الأهداف المحددة لكل مكتب، إلى جانب مناقشة القطاعات التصديرية المستهدفة خلال العام الجاري، وكذلك القطاعات الاستثمارية التي تسعى المكاتب إلى جذب استثمارات الشركات الأجنبية إليها.

وشدد زكي على أهمية تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة في مجالات دراسة الأسواق الدولية، والتواصل مع المستوردين، والترويج للمنتجات المصرية، وتوفير البيانات التجارية للمصدرين، فضلاً عن الترويج للاستثمار في السوق المصرية باعتبارها أحد المحاور الاستثمارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

كما شدد على  ان تكون مكاتب التمثيل التجاري مكاتب تسويقية للاستثمار فى مصر والمنتجات المصرية ويجب ان يكون المسئولون بهذه المكاتب علي درايه بآخر التطورات فى مصر والدولة المقيمين بها والعمل علي توفير المعلومات والبيانات المطلوبة فى الدول الخارجية، والعمل علي خلق علاقات مع رجال الدولة ورجال الاعمال الموجودين في هذه الدول.

