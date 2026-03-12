هجوم إيراني فاشل.. الإمارات تعلن إحباط 36 هدفًا في سمائها

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت اليوم 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أطلقتها إيران.

وأوضحت الإمارات أنه منذ بدء الحرب في 28 فبراير، اعترضت دفاعاتها الجوية 278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.

وأسفر ذلك عن مقتل ستة أشخاص، جميعهم أجانب.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.