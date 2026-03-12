وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف إنشاء صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار الصناعي بشكل مباشر.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن القطاع الصناعي في مصر لا يعاني من نقص في التمويل بقدر ما يحتاج إلى آليات قادرة على توجيه السيولة المتاحة في السوق نحو الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تصميم صناديق استثمارية متخصصة تسهم في ربط أصحاب المدخرات والتمويل بالقطاعات الصناعية المختلفة.





وأضاف أن هذه الصناديق ستتيح للمواطن العادي فرصة الاستثمار في الصناعة بشكل غير مباشر، بما يعزز مشاركة المجتمع في دعم الإنتاج المحلي ويزيد من تدفقات التمويل إلى المشروعات الصناعية.





وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق أول 5 صناديق استثمار موجهة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة في السوق وتوجيهها نحو التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.