قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف إنشاء صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار الصناعي بشكل مباشر.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن القطاع الصناعي في مصر لا يعاني من نقص في التمويل بقدر ما يحتاج إلى آليات قادرة على توجيه السيولة المتاحة في السوق نحو الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تصميم صناديق استثمارية متخصصة تسهم في ربط أصحاب المدخرات والتمويل بالقطاعات الصناعية المختلفة.


 

وأضاف أن هذه الصناديق ستتيح للمواطن العادي فرصة الاستثمار في الصناعة بشكل غير مباشر، بما يعزز مشاركة المجتمع في دعم الإنتاج المحلي ويزيد من تدفقات التمويل إلى المشروعات الصناعية.


 

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق أول 5 صناديق استثمار موجهة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة في السوق وتوجيهها نحو التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

الاستثمار الصناعي الاستثمار في الصناعة التجارة الخارجية وزارة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

مواعيد مباريات مودرن سبورت في المرحلة النهائية للدوري

بيراميدز

مباريات بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري 2025-2026

الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد