حوادث

في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا

ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإقدم شخص على إنهاء حياة طليقته باله حادة في مدينة ملوي جنوب المنيا لخلافات اسريه وتمكينها من منزل الزوجيه ، تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى، تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن أقدم شخص على إنهاء حياة طليقتة في مدينة ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين قيام شخص في إنهاء حياة طليقتة باستخدام سلاح ابيض لخلافات أسرية .

َوكشفت التحريات الأولية، ان المجني عليها كانت تقيم داخل منزل عائلة طليقها بعد حصولها على تمكين من الشقة السكنية بقرار من المحكمة، حيث كانت تسكن في الطابق الثالث من المنزل، بينما يقيم طليقها في الطابق الثاني من العقار نفسه.

كما كشفت التحريات أيضا أن خلافات ومشادات كلامية نشبت بين الطرفين بسبب المشاكل الأسرية المستمرة بينهما، والتي وصلت في وقت سابق إلى أروقة المحاكم، قبل أن تتطور المشادة الأخيرة إلى اعتداء.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استل سكينًا خلال المشادة، وقام بمطاردة طليقته داخل المنزل، حتى وصلت إلى مدخل العقار في محاولة للهروب، إلا أنه تمكن من اللحاق بها واعتدى باستخدام سلاح ابيض في مدخل المنزل، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتباشر النيابة العامة  التحقيقات وكلفت بندب مصلحة الطب الشرعي لاعمال الصفة التشريحية

المنيا ملوى جثه التحقيق خلافات

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
تشييع
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
