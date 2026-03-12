لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا

أقدم شخص على إنهاء حياة طليقته باله حادة في مدينة ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن أقدم شخص على إنهاء حياة طليقتة في مدينة ملوي

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين قيام شخص في إنهاء حياة طليقتة باستخدام سلاح ابيض لخلافات أسرية .

تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات وكلفت بندب مصلحة الطب الشرعي لاعمال الصفة التشريحية