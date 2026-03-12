قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
محافظ المنيا يقرر صرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية وبناء منزل لسيدة مسنة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة ميدانية بقرية بني عبيد التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، لتفقد الحالة العامة والاستماع إلى مطالب المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من مقترحات أهالي القرية بشأن مستوى الخدمات المقدمة، وشملت رصف بعض الطرق الداخلية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على خطوط سير المواصلات والالتزام بتعريفة الركوب المقررة.

وأثناء جولته بالقرية، وجه المحافظ بصرف مساعدات عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي استجابة فورية لإحدى الحالات الإنسانية، وافق المحافظ على البدء في بناء منزل لسيدة مسنة من أهالي القرية، موجّهًا رئيس المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ أعمال البناء وتوفير سكن مناسب لها.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أداة مهمة للتعرف على المشكلات والاحتياجات الحقيقية ووضع حلول عملية وسريعة لها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.
 

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

