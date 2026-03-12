قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اتجاه في الأزهر لاختيار رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور سلامة داود | خاص

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود
محمد شحتة

كشف مصدر بالأزهر الشريف، عن اتجاه لاختيار رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الحالي والذي بلغ السن القانونية، والذي لن يتم التجديد له على الأرجح وفقا لمصادر بالأزهر الشريف.

وأوضح المصدر لصدى البلد، أن لجنة اختيار القيادات بجامعة الأزهر تعكف حاليا على دراسة ملفات عددا من الأسماء البارزة في الجامعة لتتولى مهمة رئاسة جامعة الأزهر خلفا للدكتور سلامة داود.

وتتكون لجنة اختيار القيادات بجامعة الأزهر، من الأسماء التالية:  مفتى الجمهورية - وكيل الأزهر - الأمين العام لهيئة كبار العلماء - الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف السابق، والدكتور جمال بو السرور، رئيس المركز الدولي للبحوث والدراسات السكانية بجامعة الأزهر.

تكليف سلامة داود برئاسة جامعة الأزهر 2022

وفي أغسطس 2022، أصدر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ فضيلة أ.د محمد المحرصاوي، سن المعاش القانوني اليوم الأربعاء.

وتدرج الدكتور سلامة داود فى التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل الدكتور سلامة داود بوظيفة أستاذ مشارك فى جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود لشئون التعليم والطلاب فى 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
 

