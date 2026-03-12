الرواق الأزهري بالمظلات يحيي الليلة الوترية الثانية بالقراءات العشر

​في مشهد روحاني مهيب، شهد فرع الرواق الأزهري بمنطقة المظلات ، التابع للجامع الأزهر الشريف، إقبالاً كثيفاً من جموع المصلين لإحياء الليلة الوترية الثانية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث توافد المئات من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة إلى مقر الرواق بالمظلات منذ وقت مبكر، وامتلأت الأروقة والساحات بالمصلين من مختلف الأعمار.

و​تميزت صلاة التراويح الليلة بلمسة علمية وروحية فريدة، حيث صدحت حناجر الأئمة بـ أندى الأصوات وأجمل التلاوات، مقدمين للمصلين تجربة إيمانية ثرية من خلال التلاوة بـ أربع روايات قرآنية مختلفة، من سورتي يس والصافات، وقد تناوب على إمامة المصلين؛ فضيلة ​الشيخ أحمد زكي، و​الشيخ رمضان خليف، و​الشيخ إبراهيم البهنجاوي، و​الشيخ عبد الله عمار.

​يأتي هذا التنوع في الروايات ضمن منهجية الأزهر الشريف لإحياء علوم القرآن ونشر ثقافة القراءات المتواترة بين جمهور المصلين، مما أضفى طابعاً من الخشوع والسكينة، وربط قلوب الحاضرين بآيات الذكر الحكيم في هذه الليالي المباركة.

تأتي هذه الفعاليات في إطار الدور الدعوي والتعليمي الذي يقوم به الرواق الأزهري، ليس فقط كمكان للصلاة، بل كمنارة لنشر الفكر الوسطي وتعميق الارتباط بالقرآن الكريم وعلومه.