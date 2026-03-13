قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
ديني

لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها

ليلة القدر
ليلة القدر
إيمان طلعت

بدأت من مغرب اليوم الخميس ليلة 23 رمضان ثاني الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان، وإذا اجتمعت ليلة وترية مع ليلة الجمعة فهى أرجى وأحرى أن تكون ليلة القدر.

ويتساءل الكثير من المسلمين هل إذا وافقت ليلة وترية ليلة الجمعة فهل هي ليلة القدر ؟، ويكثر البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وهل ليلة الجمعة إذا وافقت ليلة وترية تكون ليلة القدر ؟ آملين أن تكون اليوم ليلة القدر، لعل تصيبهم نفحة من نفحات الله لا يشقوا بعدها أبدًا،ويغير الله حالهم لأحسن وأفضل حال.

فى هذا الصدد، قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن ليلة القدر أخفاها الله عن عباده حتى نجتهد فى الليالي العشر الأواخر من رمضان.


لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر

وأضاف "أبو عمر"، خلال فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا وافقت ليلة وترية من ليالي العشر الأخيرة من رمضان مع ليلة جمعة، فهي ليلة القدر، لأنه لا تعلو عليها ليلة أخرى بدون ليلة جمعة، حيث تكون قد حازت الفضلين في ليلة واحدة، فهي أحرى وأرجى أن تكون ليلة القدر".

هل ليلة القدر اليوم ؟
وتابع قائلاً:" فهذه الليلة 23 رمضان وليلة جمعة فهى أرجى الليالى أن تكون ليلة القدر، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم، فعلينا ان نجتهد فى هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر.

ونقل إبن رجب في لطائف المعارف عن إبن هبيرة أنه قال : إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فهي أرجى من غيرها في أن تكون ليلة القدر.

ويقول ابن تيمية رحمه الله : إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، فهي أحرى أن تكون ليلة القدر بإذن الله.

دعاء ليلة القدر

(( اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفُ عنا))

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر دعاء ليلة القدر علامات ليلة القدر

