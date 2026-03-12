قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية
زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية
محمد إبراهيم

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقيادات وضباط وصف وجنود هيئة الاستخبارات العسكرية وعدد من عناصر الهيئة المكلفين بمهام خارج أرض الوطن عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وشاركهم تناول وجبة الإفطار.

وخلال اللقاء، ألقى اللواء أح شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ، كلمة أعرب فيها عن خالص امتنانه للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم مستمر للهيئة، الأمر الذي يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

من جانبه، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال هيئة الاستخبارات العسكرية، مثمنا الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي تبذله أجهزة وأفرع الهيئة في حماية أمن القوات المسلحة وصون سلامتها والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف الدولة المصرية.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية ، بما يضمن الحفاظ علي أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة القتالية.

واستمع القائد العام لتقدير الموقف  على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم عرض أبرز المستجدات وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وناقش القائد العام عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد القائد العام بمستوى احترافية كافة أجهزة وعناصر الهيئة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم والتعامل الفوري والرصد الدقيق على مدار الساعة، لكافة مصادر التهديد على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وعمقها ، كما أوصى القائد العام بمضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والامكانيات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد.

لممشاهدة زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية أضغط هنا .

وزير الدفاع القوات المسلحة هيئة الاستخبارات العسكرية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

