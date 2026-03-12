46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

جدد سعر الدولار صعوده اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية متأثرًا بتصاعد الأحداث الإقليمية الراهنة.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار في معظم البنوك بمتوسط 46 قرشًا على الأقل في يوم واحد من التداول، ليصل بذلك مجمل صعوده في أسبوع أكثر من 4 جنيهات من قيمته.

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟ سعر الدولار في البنوك اليوم 12-3-2026 بـ 52.05 جنيه أعلى سعر دولار اليوم الخميس 12-3-2026

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 52.39 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، مصر، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيهًا للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، نكست، قناة السويس، التنمية الصناعية"

أعلي سعر

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.49 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك و سايب.