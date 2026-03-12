الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة خلال الموسم الجاري، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها عدد من نجوم الأندية الأوروبية الكبرى.

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل

وضمت القائمة أربعة لاعبين تألقوا بشكل لافت خلال مباريات الذهاب، يتقدمهم النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بعدما قدم أداءً استثنائيًا وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر سيتي.

كما شهدت القائمة تواجد الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، الذي تألق خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا آخر.

وضمت الترشيحات أيضًا الفرنسي مايكل أوليز لاعب بايرن ميونخ، بعد مساهمته بثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا، حيث أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

واختتمت القائمة بالنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان، الذي قدم مباراة مميزة أمام تشيلسي، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا آخر لزملائه.

موعد مباريات الإياب

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تتجه الأنظار إلى تلك المواجهات الحاسمة التي ستحدد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.