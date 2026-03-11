باريس سان جيرمان يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الشوط الأول متقدمًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026.

وبادر الفريق الباريسي بالتسجيل مبكرًا عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح تشيلسي في إدراك التعادل عبر مالو جوستو عند الدقيقة 28.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن عثمان ديمبيلي من إعادة التقدم لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وتحمل المواجهة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي طابعًا ثأريًا، إذ تعد الأولى بين الفريقين منذ نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما حقق الفريق اللندني الفوز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم معاناته على الصعيد المحلي هذا الموسم، حيث أنهى الدوري الفرنسي في المركز الحادي عشر، ما اضطره لخوض ملحق التأهل إلى دور الـ16. ونجح الفريق في تجاوز عقبة موناكو بعد مواجهة قوية انتهت بنتيجة إجمالية 5-4.

وعلى المستوى المحلي، يعيش الفريق الباريسي حالة من تذبذب النتائج تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على لوهافر بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام موناكو بنتيجة 3-1، وهو ما قلص الفارق مع ملاحقه لانس في صدارة الدوري إلى نقطة واحدة.

في المقابل، يدخل تشيلسي المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء الإياب في لندن، بعدما أنهى الدوري المحلي في المركز السادس، محققًا خمسة انتصارات وتعادلًا مقابل هزيمتين.

ويعتمد الفريق اللندني على تألق المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، الذي سجل 11 هدفًا في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، إلى جانب تحركات بيدرو نيتو وكول بالمر في الخط الأمامي لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل.