الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمد فضل: إنبي استحق الفوز على الزمالك تكتيكيًا في الدوري المصري

الزمالك وانبي
الزمالك وانبي


علق محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، على فوز فريق إنبي على نظيره الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين، حيث نجح الفريق البترولي في تحقيق فوز مهم على حساب الزمالك وحصد ثلاث نقاط ثمينة في جدول المسابقة.

تصريحات أيمن الشريعي رفعت الضغط عن اللاعبين
وأكد محمد فضل، خلال تصريحاته عبر قناة On Sport، أن التصريحات التي أدلى بها أيمن الشريعي قبل المباراة كان لها تأثير إيجابي على لاعبي إنبي.

وأوضح أن الهدف من تلك التصريحات كان تقليل الضغوط الواقعة على الفريق قبل المواجهة، وهو ما ساعد اللاعبين على دخول المباراة بهدوء وتركيز أكبر، الأمر الذي انعكس على الأداء داخل الملعب.

تفوق تكتيكي واضح لإنبي
وأشار فضل إلى أن إنبي قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام الزمالك، حيث نجح في إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الأبيض، ما صعّب من مهمة الزمالك في صناعة الفرص أو الوصول إلى مرمى المنافس.

وأضاف أن التنظيم الدفاعي الجيد لإنبي كان أحد أبرز أسباب الفوز، إلى جانب التزام اللاعبين بالخطة الفنية التي وضعها الجهاز الفني طوال المباراة.

ركلتا جزاء مستحقتان وإنبي كان الأفضل
واختتم محمد فضل تصريحاته بالتأكيد على أن إنبي كان الطرف الأفضل خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق حصل على ركلتي جزاء صحيحتين خلال المباراة.

كما أوضح أن الزمالك لم يقدم الأداء الذي يستحق من خلاله تحقيق الفوز، مؤكدًا أن إنبي نجح في تنفيذ المطلوب منه داخل الملعب وتحقيق النتيجة.

ورغم أهمية المباراة من حيث النتيجة، أشار فضل إلى أن اللقاء لم يكن ممتعًا من الناحية الفنية، لكنه شهد صراعًا تكتيكيًا واضحًا بين الفريقين انتهى بتفوق إنبي وحصده للنقاط الثلاث.

