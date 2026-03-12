منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فرد بالمرور؛ لمنعه لهما من السير بها أعلى الرصيف في منطقة جسرالسويس بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الحركة المرورية في الطريق القادم من جسر السويس والألف مسكن لتجاه مطلع كوبري الحلمية؛ فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف وبصحبته آخر، وفي أثناء قيام فرد الشرطة المذكور باستيقافهما؛ قام أحدهما بالتعدي عليه، عبر دفعه بالأيدي، على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

وتم ضبط المذكورين (عاطلان - مقيمان بالقاهرة)، وتبين عدم حمل أياً منهما رخصة قيادة)، وكذا ضبط الدراجة النارية (منتهية التراخيص).

وبمواجهتهما بالفيديو؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للحيلولة دون ضبطهما والدراجة النارية.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.