حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
السيطرة على حريق في مبنى سكني بإمارة دبي إثر سقوط مسيّرة
دعاء يوم 22 رمضان .. ردّده واغتنم نفحات العشر الأواخر
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود
عيار 18 يستقر عند 6385 جنيها اليوم 12-3-2026
محمود البنا: إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في الدوري
سامي نصر الله: اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير البترول يعكس حرص الدولة على زيادة الإنتاج وضبط أسعار الوقود
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فرد بالمرور؛ لمنعه لهما من السير بها أعلى الرصيف في منطقة جسرالسويس بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الحركة المرورية في الطريق القادم من جسر السويس والألف مسكن لتجاه مطلع كوبري الحلمية؛ فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف وبصحبته آخر، وفي أثناء قيام فرد الشرطة المذكور باستيقافهما؛ قام أحدهما بالتعدي عليه، عبر دفعه بالأيدي، على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

وتم ضبط المذكورين (عاطلان - مقيمان بالقاهرة)، وتبين عدم حمل أياً منهما رخصة قيادة)، وكذا ضبط الدراجة النارية (منتهية التراخيص).

وبمواجهتهما بالفيديو؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للحيلولة دون ضبطهما والدراجة النارية.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. 

الأجهزة الأمنية دراجة نارية فرد مرور

