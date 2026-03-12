قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
ادعاءات غير أخلاقية.. محامي محمد الشناوي يتحرك قانونياً ضد رنا أحمد
بـ 52.05 جنيه أعلى سعر دولار اليوم الخميس 12-3-2026
مصر للطيران بالأردن تعلن تشغيل 3 رحلات جديدة بين عمان والقاهرة
الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الايرانية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد


​أكد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، حرص المديرية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهود العاملين في تجهيز المساجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر القيم الدينية السمحة وتعزيز روحانية الشهر الفضيل.

​وأوضح أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز (36) مسجدًا للاعتكاف و(47) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يتيح للمصلين إحياء هذه الليالي المباركة في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والطاعة.

​وأضاف مدير المديرية أنه تم تكليف الأئمة والخطباء من أصحاب الأصوات الحسنة لإمامة المصلين في صلاة التهجد طوال ليالي العشر الأواخر، مع التأكيد على تواجد الأئمة والواعظات بالمساجد للرد على استفسارات المصلين وتقديم الإرشاد الديني الصحيح، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرص الوزارة على عمارة بيوت الله وإحياء شعائر شهر رمضان المبارك.

جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة


نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة واشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس القافلة الاستاذة الدكتورة ندا عبدالمحسن عميد كلية الطب البشرى والاستاذ الدكتور عصام مهران وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شملت جميع التخصصات للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين بقرى المنيرة بمركز ومدينة الخارجة برئاسة محمد عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة إيمانا من الجامعة بالدور الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومساهمة من الجامعة فى تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين.


وأوضح المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت منذ فترة مبادرة تقديم خدمات القوافل المتكاملة الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والنفسية لخدمة المجتمع المحيط بربوع المحافظة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

 وأوضح أن القافلة شملت عدة تخصصات طبية مثل الباطنة والأمراض الصدرية وطب العيون والأطفال وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد، وبلغ عدد الحالات التى تم الكشف عليها 192 حالة مختلفة التخصصات.

تأتي هذه القافلة الطبية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الوادي الجديد لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وتحرص جامعة الوادي الجديد بشكل مستمر على تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بمختلف التخصصات، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين الأهالي.

وتسعى الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تعزيز التعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تهدف هذه القوافل إلى دعم الجهود الحكومية في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الريفية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تحويلها للمستشفيات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات ميدانية موسعة للمرور على ثلاجات الحفظ ومنافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني بالمراكز، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية وتوجيه الحملات التفتيشية، وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز 47.5 كجم من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الخارجة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن ردع المخالفين وتأمين غذاء صحي وآمن للمواطنين.

على جانب آخر، شهدت محافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة لتخفيض أسعار الدواجن، في إطار جهود مديرية الطب البيطري وبرعاية حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أوقاف الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

حادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

الدكتور يحيى إبراهيم

ساهم في مواجهة كورونا.. محافظ أسوان ينعى الدكتور يحيى إبراهيم مدير مستشفى الصدر

بالصور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد