موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد



​أكد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، حرص المديرية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهود العاملين في تجهيز المساجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر القيم الدينية السمحة وتعزيز روحانية الشهر الفضيل.

​وأوضح أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز (36) مسجدًا للاعتكاف و(47) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يتيح للمصلين إحياء هذه الليالي المباركة في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والطاعة.

​وأضاف مدير المديرية أنه تم تكليف الأئمة والخطباء من أصحاب الأصوات الحسنة لإمامة المصلين في صلاة التهجد طوال ليالي العشر الأواخر، مع التأكيد على تواجد الأئمة والواعظات بالمساجد للرد على استفسارات المصلين وتقديم الإرشاد الديني الصحيح، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرص الوزارة على عمارة بيوت الله وإحياء شعائر شهر رمضان المبارك.

جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة



نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة واشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس القافلة الاستاذة الدكتورة ندا عبدالمحسن عميد كلية الطب البشرى والاستاذ الدكتور عصام مهران وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شملت جميع التخصصات للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين بقرى المنيرة بمركز ومدينة الخارجة برئاسة محمد عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة إيمانا من الجامعة بالدور الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومساهمة من الجامعة فى تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين.



وأوضح المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت منذ فترة مبادرة تقديم خدمات القوافل المتكاملة الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والنفسية لخدمة المجتمع المحيط بربوع المحافظة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

وأوضح أن القافلة شملت عدة تخصصات طبية مثل الباطنة والأمراض الصدرية وطب العيون والأطفال وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد، وبلغ عدد الحالات التى تم الكشف عليها 192 حالة مختلفة التخصصات.

تأتي هذه القافلة الطبية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الوادي الجديد لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وتحرص جامعة الوادي الجديد بشكل مستمر على تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بمختلف التخصصات، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين الأهالي.

وتسعى الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تعزيز التعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تهدف هذه القوافل إلى دعم الجهود الحكومية في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الريفية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تحويلها للمستشفيات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات ميدانية موسعة للمرور على ثلاجات الحفظ ومنافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني بالمراكز، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية وتوجيه الحملات التفتيشية، وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز 47.5 كجم من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الخارجة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن ردع المخالفين وتأمين غذاء صحي وآمن للمواطنين.

على جانب آخر، شهدت محافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة لتخفيض أسعار الدواجن، في إطار جهود مديرية الطب البيطري وبرعاية حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.