سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

قال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة، بما فيها منذ فيروس كورونا وأزمات غزة وأوكرانيا؛ تؤكد الحاجة إلى تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات الحروب على مصر وتحويل التحديات إلى فرص.

وأوضح أبو العينين، خلال منتدى حزب الجبهة الوطنية بشأن الحروب الخارجية، أن مصر أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات؛ بفضل قيادة سياسية حكيمة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن العالم يتحدث اليوم عن سياسات مصرية رصينة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتأمين السبراني، والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا غير محدودة لتقديم مصر اقتصاديًا واستغلال الظروف الإقليمية لصالح التنمية، بما في ذلك التصدير، وتطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء مشاريع صناعية متخصصة، وتعظيم التعاون مع أكبر شركات الملاحة العالمية لتوظيف الخبرات والكفاءات المصرية.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على ضرورة وجود خطة تسويقية واستراتيجية وطنية جديدة للترويج للصناعات المصرية، إلى جانب برامج تحفيزية ومبادرات مبتكرة لتعظيم القيم المضافة من الموارد المحلية.

وأضاف أبو العينين أن توطين الصناعات من الألف إلى الياء، وخلق مبادرات تسويقية مبتكرة؛ يمثلان حجر الأساس لمواجهة أي تأثيرات سلبية للحرب على الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في انتهاء النزاعات الإقليمية في أسرع وقت ممكن.

واختتم قائلاً إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة: "ما يهمنا هو الشعب المصري"، مؤكدًا أن الأحزاب والشعب مع القيادة الوطنية لتحقيق التنمية، واستثمار الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.