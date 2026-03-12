قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
ادعاءات غير أخلاقية.. محامي محمد الشناوي يتحرك قانونياً ضد رنا أحمد
بـ 52.05 جنيه أعلى سعر دولار اليوم الخميس 12-3-2026
مصر للطيران بالأردن تعلن تشغيل 3 رحلات جديدة بين عمان والقاهرة
الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الايرانية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
بعد أيام من رحيل شقيقها.. وفاة عمة الفنانة زينة
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

قال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة، بما فيها منذ فيروس كورونا وأزمات غزة وأوكرانيا؛ تؤكد الحاجة إلى تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات الحروب على مصر وتحويل التحديات إلى فرص.

وأوضح أبو العينين، خلال منتدى حزب الجبهة الوطنية بشأن الحروب الخارجية، أن مصر أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات؛ بفضل قيادة سياسية حكيمة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن العالم يتحدث اليوم عن سياسات مصرية رصينة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتأمين السبراني، والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا غير محدودة لتقديم مصر اقتصاديًا واستغلال الظروف الإقليمية لصالح التنمية، بما في ذلك التصدير، وتطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء مشاريع صناعية متخصصة، وتعظيم التعاون مع أكبر شركات الملاحة العالمية لتوظيف الخبرات والكفاءات المصرية.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على ضرورة وجود خطة تسويقية واستراتيجية وطنية جديدة للترويج للصناعات المصرية، إلى جانب برامج تحفيزية ومبادرات مبتكرة لتعظيم القيم المضافة من الموارد المحلية.

وأضاف أبو العينين أن توطين الصناعات من الألف إلى الياء، وخلق مبادرات تسويقية مبتكرة؛ يمثلان حجر الأساس لمواجهة أي تأثيرات سلبية للحرب على الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في انتهاء النزاعات الإقليمية في أسرع وقت ممكن.

واختتم قائلاً إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة: "ما يهمنا هو الشعب المصري"، مؤكدًا أن الأحزاب والشعب مع القيادة الوطنية لتحقيق التنمية، واستثمار الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.

أبو العينين توطين الصناعات التصدير المنطقة الاستثمار محمد أبو العينين عضو مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

حادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

الدكتور يحيى إبراهيم

ساهم في مواجهة كورونا.. محافظ أسوان ينعى الدكتور يحيى إبراهيم مدير مستشفى الصدر

بالصور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد