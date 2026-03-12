الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت

أفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لعدة غارات إسرائيلية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الخميس.



وأشار مراسل القناة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة، في موجة التحليق الرابعة التي تشهدها بيروت خلال الأيام الأخيرة.



وتأتي هذه التطورات بعد أن شن حزب الله هجمات على أهداف داخل إسرائيل ردًا على سلسلة اعتداءات متكررة تعرض لها لبنان، فيما أعلنت إسرائيل إطلاق عملية هجومية واسعة لمواجهة الحزب.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية ومناطق جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 634 شخصًا، بينهم 91 طفلًا، وإصابة 1586 آخرين.