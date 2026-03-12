أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

تصدرت البلوجر رنا أحمد بلوجر تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانها أنها تزوجت سرًا من محمد الشناوي، وشاعت هذا القصة جدلاً كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجماهير الأهلي.

من هي رنا أحمد

وتعد رنا أحمد هي بلوجر وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعرف بكونها من مشجعات النادي الأهلي وتنشر محتوى على السوشيال ميديا كما أنها ظهرت في الأخبار بعد إعلانها عبر حسابها على إنستجرام أنها تزوجت سرًا من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وكانت قد أعلنت رنا أحمد إحدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة القلعة الحمراء عن زواجها السري من اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي.

زواج محمد الشناوي

وكتبت رنا أحمد عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي لكن كفاية لحد كده، مع إني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني.

قررت أتكلم وأوضح الحقيقة اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي. ما كانش مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وجواز بشكل سري، وعمر صاحبه كان شاهد على كل حاجة وشاهد على جوازنا وشاهد عليا وسامعني".

وتابعت :"أنا وافقت على الكلام ده لأني صدقته لما قاللي وأكدلي إنه بعد فترة من جوازنا هو هيعلن عني ،بعد فترة الأمور اتغيرت وبدأ يحصل ضغط عليا علشان أفضل ساكتة وما أتكلمش".

وأضافت :"ولما قلت إني ممكن أكشف الحقيقة تم تهديدي إنهم هيرفعوا عليا قضية تشهير، وبعد ما شافوا إني مصممة على قراري بعت ليا شخص اسمه كريم رزق مدير السوشيال ميديا السابق في النادي الأهلي وصاحبه عمومًا، وعرض عليا فلوس مقابل إني أسكت وما أتكلمش".

وأكملت :" أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده وهتنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده علشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن علشان أوضح الحقيقة وأدافع عن نفسي بعد كل اللي حصل. ولو اضطر الأمر هعرض كل الأدلة بالطريق القانوني علشان حقي يظهر قدام الناس".

واختتمت: "وأنا كلمت المحامي بتاعي وهنرفع قضية والإجراءات بتتم وهاخد كل حقوقي، وأنا عندي استعداد أفضح وأنزل كل حاجة تخصه، وساخته بس من ستر ستر عبدًا ستره الله يوم القيامة وأنا هكتفي بالاستوري دي".