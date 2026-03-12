قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

رنا أحمد
رنا أحمد

تصدرت البلوجر رنا أحمد بلوجر  تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانها أنها تزوجت سرًا من محمد الشناوي، وشاعت هذا القصة جدلاً كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجماهير الأهلي.

من هي رنا أحمد 

وتعد رنا أحمد هي بلوجر وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعرف بكونها من مشجعات النادي الأهلي وتنشر محتوى على السوشيال ميديا كما أنها ظهرت في الأخبار بعد إعلانها عبر حسابها على إنستجرام أنها تزوجت سرًا من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي. 

وكانت قد أعلنت رنا أحمد إحدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة القلعة الحمراء عن زواجها السري من اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي. 

زواج محمد الشناوي 

وكتبت رنا أحمد عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي لكن كفاية لحد كده، مع إني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني.

قررت أتكلم وأوضح الحقيقة اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي. ما كانش مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وجواز بشكل سري، وعمر صاحبه كان شاهد على كل حاجة وشاهد على جوازنا وشاهد عليا وسامعني".

وتابعت :"أنا وافقت على الكلام ده لأني صدقته لما قاللي وأكدلي إنه بعد فترة من جوازنا هو هيعلن عني ،بعد فترة الأمور اتغيرت وبدأ يحصل ضغط عليا علشان أفضل ساكتة وما أتكلمش".

وأضافت :"ولما قلت إني ممكن أكشف الحقيقة تم تهديدي إنهم هيرفعوا عليا قضية تشهير، وبعد ما شافوا إني مصممة على قراري بعت ليا شخص اسمه كريم رزق مدير السوشيال ميديا السابق في النادي الأهلي وصاحبه عمومًا، وعرض عليا فلوس مقابل إني أسكت وما أتكلمش".

وأكملت :" أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده وهتنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده علشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن علشان أوضح الحقيقة وأدافع عن نفسي بعد كل اللي حصل. ولو اضطر الأمر هعرض كل الأدلة بالطريق القانوني علشان حقي يظهر قدام الناس".

واختتمت: "وأنا كلمت المحامي بتاعي وهنرفع قضية والإجراءات بتتم وهاخد كل حقوقي، وأنا عندي استعداد أفضح وأنزل كل حاجة تخصه، وساخته بس من ستر ستر عبدًا ستره الله يوم القيامة وأنا هكتفي بالاستوري دي".

رنا أحمد الشناوي نجوم الرياضه

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

