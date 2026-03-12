وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على عمق العلاقات التي تجمع مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين أسهمت في تحقيق تقدم ملموس، سواء من خلال إنشاء فروع للجامعات البريطانية في مصر، أو عبر برامج التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تطوير البرامج الدراسية المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الدولية ذات التصنيفات المرموقة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، ويرتقي بجودة العملية التعليمية والبحثية في مصر.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هيوارد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.