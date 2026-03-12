قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
السيطرة على حريق في مبنى سكني بإمارة دبي إثر سقوط مسيّرة
دعاء يوم 22 رمضان .. ردّده واغتنم نفحات العشر الأواخر
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود
عيار 18 يستقر عند 6385 جنيها اليوم 12-3-2026
محمود البنا: إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في الدوري
سامي نصر الله: اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير البترول يعكس حرص الدولة على زيادة الإنتاج وضبط أسعار الوقود
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود

نهلة الشربيني

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على عمق العلاقات التي تجمع مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الشراكات القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين أسهمت في تحقيق تقدم ملموس، سواء من خلال إنشاء فروع للجامعات البريطانية في مصر، أو عبر برامج التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تطوير البرامج الدراسية المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن  مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الدولية ذات التصنيفات المرموقة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، ويرتقي بجودة العملية التعليمية والبحثية في مصر.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هيوارد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

حادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

الدكتور يحيى إبراهيم

ساهم في مواجهة كورونا.. محافظ أسوان ينعى الدكتور يحيى إبراهيم مدير مستشفى الصدر

بالصور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

