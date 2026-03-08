وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، أنه يؤيد اقتراح النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والخاص بإضافة مسئول مستشفيات جامعات الأزهر إلى تشكيل المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية المعروض علي مجلس الشيوخ الآن.



وأضاف قنصوة في الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ، أن مستشفى جامعة الأزهر من أعرق المستشفيات ودوره كبير ولكنه له قانون خاص يحكمه ولا يمكن ضمه إلا بناء على طلب من جامعة الأزهر، وشدد وزير التعليم العالي على أن ضم مستشفيات القوات المسلحة ضمت في هذا المجلس بناء علي طلب من وزير الدفاع ونحن نرحب بضم مستشفيات الأزهر بنا علي طلب منهم.

تشكيل الأعلى للمستشفيات الجامعية عائق

وكان النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ قد انتقد عدم شمول أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لجامعة الأزهر وذلك حسب المادة الواردة في الفقرة 3 من مشروع قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد طارق عبد العزيز في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن جامعة الأزهر من أقدم الجامعات وأعرقها ويقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الطبيه للمواطنين، ويخرج قطاع طبي وتعليمي على أعلى مستوى.