مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

تصدر مسلسل اللون الأزرق ، تريند مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية على التوالي، بعد عرض أحد أكثر المشاهد تأثيرًا في الأحداث، والذي لفت انتباه الجمهور بشكل واسع وتفاعل معه آلاف المتابعين.

وشهدت أحداث العمل مشهدا مؤثرا لضياع نجل جومانا مراد قبل أن تجده، وتضمنت الحلقة الثالثة إلقاء الضوء على الضغوط اليومية التي قد تعيشها أسر الأطفال المصابين بالتوحد، بدءًا من التحديات السلوكية التي يواجهها الطفل، مرورًا بمحاولات التأقلم مع المجتمع، وصولًا إلى الشعور المستمر بالمسؤولية والقلق تجاه المستقبل.



ويواصل مسلسل اللون الأزرق جذب انتباه الجمهور مع تصاعد أحداثه، خاصة مع المشاهد الإنسانية المؤثرة التي يطرحها العمل، والتي تفتح الباب لمزيد من التفاعل والنقاش بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل اللون الأزرق

أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعى تشويقى، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد، وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التى تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.



أبطال مسلسل اللون الأزرق

ويشارك في بطولة مسلسل اللون الأزرق عدد كبير من الفنانين بينهم جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وحنان سليمان ويارا قاسم وكنزي هلال وكمال أبو رية، إلى جانب عدد من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

