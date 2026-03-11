السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة اعترضت ودمرت ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر بعد إطلاقه باتجاه المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة.

إسقاط سبع طائرات مسيّرة

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط سبع طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي في الربع الخالي.

كما تم تدمير طائرات مسيّرة أخرى بعد اعتراضها شرق محافظة الخرج وفي حفر الباطن.

قطر تعترض هجوماً صاروخياً إيرانياً فوق الدوحة

اعترضت قطر عدة هجمات صاروخية إيرانية فوق الدوحة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي دخلت فيه الضربات الإيرانية الانتقامية على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج يومها الثاني عشر.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات في أنحاء العاصمة.

نشرت وزارة الداخلية : "مستوى التهديد الأمني ​​مرتفع"، وحثت "الجميع على الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة للحفاظ على السلامة العامة".